Высокие зарплаты не спасают: Мурманская область остро нуждается в рабочих и производственниках

В Мурманской области сохраняется высокий спрос на рабочих и производственных специалистов. По данным hh.ru, в августе 2025 года в этих сферах было открыто около 2,2 тысячи вакансий — это почти 52% от общего числа предложений на рынке региона (4,3 тысячи). Таким образом, каждая вторая вакансия в Мурманской области связана с рабочими и производственными профессиями.

Спрос со стороны компаний сопровождается дефицитом кадров. Так, в сфере «Рабочий персонал» индекс hh в августе составил 2,9, а в сфере «Производство, сервисное обслуживание» – 2,7. Это значит, что на одну вакансию приходится меньше трёх резюме, и работодателям становится всё сложнее закрывать позиции.

При этом уровень оплаты в этих сегментах растёт медленнее среднерыночного. В целом по рынку Мурманской области за год (август 2025-го к августу 2024 года) медианная предлагаемая зарплата увеличилась на 15% — с 69,8 тысячи до 80 тысяч рублей. В то время как в рабочих и производственных профессиях динамика была заметно ниже: в сфере «Производство, сервисное обслуживание» зарплаты выросли на 4% — с 96,8 тысячи до 100,3 тысячи рублей, а в сегменте «Рабочий персонал» снизились примерно на 1% — с 101,2 тысячи до 100,2–100,3 тысячи рублей. При этом доход рабочих и производственников в регионе выше, чем среднего горожанина.

Несмотря на различия в динамике зарплат по регионам, на федеральном уровне наблюдается единая тенденция — высокий спрос на рабочих и производственные профессии. Прямо сейчас в России в сфере «Рабочий персонал» размещено свыше 100 тысячи вакансий с зарплатой от 300 тысячи рублей. В «Производстве» таких вакансий более 56 тысячи Уровень дохода по этим предложениям втрое превышает среднюю зарплату по стране, что подчёркивает готовность работодателей привлекать специалистов на конкурентных условиях.

Аналитики hh.ru собрали рейтинг вакансий для «синих воротничков», где доход превышает заработок топ-менеджера (средняя предлагаемая зарплата 148 тысяч рублей на август 2025 года):