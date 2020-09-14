Высокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»

Предварительные итоги выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Мурманской области озвучил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание.

«Хочу поблагодарить вновь избранных депутатов. Все 136 мандатов замещены. Из них 103 мандата – это более 75% –получили представители партии «Единая Россия». Всех однопартийцев также благодарю за активную работу с избирателями. Этот высокий уровень доверия свидетельствует о том, что-то, что мы с вами делаем, находит отклик у людей. Всем успешной работы, ждём официального подведения итогов», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Так, 13 сентября, в единый день голосования, в Мурманской области состоялись выборы депутатов представительных органов Печенгского муниципального округа, ЗАТО города Североморск, городов Полярные Зори и Кировска, городских поселений Кандалакша, Верхнетуломский, сельских поселений Тулома и Междуречье. Прошёл также ряд дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Мурманской области в Кольском и Ковдорском районах, Мончегорске, Териберке.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, в которых прошли выборы, был обеспечен необходимый объём средств индивидуальной защиты, антисептиков и всего необходимого для организаторов и участников выборов. Глава региона поблагодарил организаторов за проведение голосования на достойном уровне.