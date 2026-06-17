23% компаний Мурманска стараются удержать сотрудников-пенсионеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители компаний из Мурманска.

39% компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами. Ещё 36% работодателей нанимают пенсионеров на отдельные позиции. 25% работодателей не рассматривают соискателей пенсионного возраста в качестве кандидатов.

Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров. В 14% компаний, принимающих возрастных кандидатов, их рассматривают на любые позиции, если соискатель — опытный специалист. Ещё 12% кадровиков заявили, что берут пенсионеров на любые должности. Пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими (10%), инженерами (10%), продавцами или менеджерами по продажам (9%), водителями (9%), врачами (7%), уборщиками и охранниками (по 5%). Среди прочих позиций упоминались учителя, средний медицинский персонал, кладовщики, бухгалтеры и повара.

23% компаний старается удержать сотрудников, вышедших на пенсию. 46% не прилагают никаких усилий к удержанию.

Практика корпоративных пенсионных пакетов действует в каждой пятой компании. Наиболее распространенные меры поддержки — выплаты или подарки к праздникам (13%), материальная помощь и единовременное пособие при выходе на пенсию (по 11%), путевки на санаторно-курортное лечение (8%), а также корпоративные мероприятия (4%).

Время проведения опроса: 4 мая — 5 июня 2026 года.