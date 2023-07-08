Высокобалльный результат на ЕГЭ-2023 по русскому языку получил каждый четвёртый выпускник региона

1 июля завершился основной период проведения государственной итоговой аттестации. В ЕГЭ приняли участие 3015 выпускников региона: 2847 школьников, 25 студентов колледжей и 143 выпускника прошлых лет.

Для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно сдать два экзамена – русский язык и математику базового уровня, при этом в регионе доля выпускников, сдавших экзамены по выбору, составила 89%.

Приоритет в предметах по выбору практически не изменился: более половины выпускников сдавали математику профильного уровня, востребованными остаются обществознание, информатика и ИКТ, физика, биология, история, английский язык и химия.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в 2023 году 11 участников ЕГЭ показали высший результат в 100 баллов по русскому языку, литературе, истории и физике.

Высокобалльный результат получил каждый четвёртый выпускник по русскому языку, каждый пятый – по химии, истории, литературе. По математике базового уровня 85,4 % участников справились с работой на «4» и «5». Средний балл по всем предметам превышает общероссийский, к примеру, по математике базового уровня в Мурманской области 4,23 против 4,07 по стране.

Фото: https://gov-murman.ru