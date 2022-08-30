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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.22 15:30

Высокое качество образования в Мурманской области отметили заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по просвещению Алёна Аршинова

29 августа в Североморске губернатор Андрей Чибис провел августовское педагогическое совещание «Национальные цели в сфере образования: стратегии и практики развития школы в Арктике». В работе совещания приняли участие заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по просвещению Алёна Аршинова.

Перед началом совещания к работникам образования в режиме видеосвязи обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава федерального ведомства подчеркнул, что школа - это место, где закладывается основа для прочной гражданской позиции, и человек, воспитанный в уважении к своему Отечеству, истории государства, активно участвует в судьбе страны.

Открывая совещание, губернатор обозначил ряд ключевых направлений для сферы образования в Мурманской области. Андрей Чибис напомнил, что совещание проходит в новой школе, которая построена в Заполярье впервые за последние 30 лет, и в скором времени начнётся строительство ещё двух школ в Мурманске, - это стало возможным благодаря поддержке федерального правительства.

«В этом году сто новых пространств «Arctic schools» появились в детских садах и школах. Кроме того, 16 классов, которые созданы вместе с ведущими промышленными предприятиями и компаниями, позволят сразу подготовить школьников к осознанному выбору профессии. Для развития спорта более чем в ста школах региона организованы клубы, обновляются спортзалы, проводятся соревнования, которые способствуют привлечению детей в массовый спорт. Хочу выразить благодарность Министерству просвещения и Государственной Думе, всем федеральным коллегам, от которых регион получает всю необходимую поддержку», - отметил Андрей Чибис.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева особенно подчеркнула заинтересованность Мурманской области в повышении эффективности образования.

«Регион самым активным образом участвует во всех национальных проектах. Результат налицо: новые школы, детские сады, «Точки роста», - всё это создаёт условия для развития ребят. Учителя Мурманской области постоянно участвуют в повышении квалификации. Развивается программа «Земский учитель», выполняется нацпроект «Демография». Мурманским учителям не требуется дополнительных инструкций, - регион заинтересован в развитии образования. Это видно по результатам ребят, участвующих в конкурсах, олимпиадах, по результатам экзаменов и работе учителей», - сказала Татьяна Васильева.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Алена Аршинова отметила, что ярким примером заботы о детях в Мурманской области является инициатива губернатора дарить первоклассникам подарки, в которых собраны все необходимые канцелярские принадлежности хорошего качества. В этом году область присоединилась к партийному проекту «Собери ребёнка в школу» и помогла также ребятам с освобожденных украинских территорий, а также из ДНР и ЛНР.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, педагогическое совещание включило в себя пленарное заседание и работу специализированных секций. В рамках мероприятия работники образования обсудили ряд тем, касающихся стратегии развития системы образования региона, реализации проектов «Школа Минпросвещения России» и «Разговоры о важном», обновления воспитательной работы, внедрения ФГИС «Моя школа», новых возможностей выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, а также другие актуальные вопросы.

Губернатор Андрей Чибис вручил федеральные и региональные награды работникам сферы образования, педагогам, вспомогательному персоналу и коллективам школ региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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