Высокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и Мурмашей
Для диспетчерского цента АО «МОЭСК» закуплено новое оборудование и программный комплекс. Теперь диспетчер сможет мгновенно получать информацию об оперативном состоянии сети, что значительно сократит время поиска поврежденного участка и анализа данных
Вся информация выводится на жидкокристаллические панели, которые в разы информативнее, чем применяемые до недавнего времени щиты с диодными индикаторами.
Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в случае возникновения нештатных ситуаций «погашенных» потребителей удастся «запитывать» гораздо быстрее.
Под управлением модернизированного диспетчерского центра находятся энергообъекты Мурманска, Колы и Мурмашей, кроме этого, отражается информация о состоянии объектов в Оленегорске, Кандалакше, Полярных Зорях.
Фото: https://gov-murman.ru