Высокоточным оружием большой дальности морского базирования во Львовской области поражён арсенал, на котором хранились запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населённых пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены. В результате огневого поражения уничтожены более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации14 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населённом пункте Броды Львовской области поражён арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.

На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.

На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населённых пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены. В результате огневого поражения уничтожены более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.

Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников «Иностранный легион».

Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Красное, Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области, Калиновка и Новоалександровка Николаевской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Полтава, Софиевка Луганской Народной Республики, Петровское, Старомайорское, Никольское и Кодема Донецкой Народной Республики, Энергодар Запорожской области, Республиканец, Дмитренко, Томарино, Чайкино и Чкалово Херсонской области, Таврическое Днепропетровской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области».

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