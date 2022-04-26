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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.22 09:00

Высокоточным оружием большой дальности на Украине уничтожено шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 25 апреля высокоточным оружием большой дальности уничтожено шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 27 военных объектов Украины. В том числе уничтожено: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражено 82 военных объекта Украины. Среди них: 4 командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего.

Ракетными войсками нанесено 15 ударов. Поражено: стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны за день сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Изюм, Донецк и Харьков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2380 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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