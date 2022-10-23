Высокоточным оружием ВКС России в Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар»
Министерства обороны Российской Федерации 22 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.
На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожены более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики и силами до батальонной тактической группы – в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Атаки противника отражены. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой Народной Республики. Огнём артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено три пункта управления ВСУ в районе населённого пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах. Уничтожено два склада вооружения и военной техники в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье.
Кроме того, в районе населённого пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Перемога Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов: Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также Тягинка Херсонской области.
Кроме того, перехвачено в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Смерч» в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское Луганской Народной Республики, а также три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области».
Фото и видео: https://vk.com/mi