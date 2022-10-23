Высокоточным оружием ВКС России в Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар»

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.

Министерства обороны Российской Федерации 22 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.

На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожены более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики и силами до батальонной тактической группы – в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Атаки противника отражены. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой Народной Республики. Огнём артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено три пункта управления ВСУ в районе населённого пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах. Уничтожено два склада вооружения и военной техники в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье.

Кроме того, в районе населённого пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр».

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Перемога Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов: Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также Тягинка Херсонской области.

Кроме того, перехвачено в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Смерч» в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское Луганской Народной Республики, а также три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области».

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