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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 09:00

Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражён зенитный ракетный комплекс «Patriot» производства США

Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 16 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражён зенитный ракетный комплекс «Patriot» производства США.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Новомлынск и Кисловка Харьковской области.

В районах населённых пунктов Тимковка, Масютовка, Котляровка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточенных боев уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортёра.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск, поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск.

Всего в данном районе авиацией совершено девять самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи.

Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Шевченко, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, а также Малиновка, Червоное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на данных направлениях потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражено 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», три противорадиолокационные ракеты «HARM», а также семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ивановка и Евгеновка Донецкой Народной Республики, Тополевка Луганской Народной Республики, Инженерное, Благовещенка Запорожской области, а также Крынки Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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