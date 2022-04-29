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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.22 09:00

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 38 военным объектам Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькое и Барвенково, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. –  Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённых пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населённым пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой Народной Республики, Наугольное Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в течение дня в районах населённых пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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