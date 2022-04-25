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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.22 09:00

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено девять военных объектов Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено девять военных объектов Украины. В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражено: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожено 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Барвинок, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолёт, 110 вертолётов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники».

Минобороны РФ опубликовало на тelegram-канале данные о значительных потерях военнослужащих пяти воинских частей Национальной гвардии Украины, полученные из украинских документов.

Напомним, 18 апреля Министерство обороны РФ начало публиковать списки с персональными данными раненых, а также погибших украинских военнослужащих с датами рождения, званиями, обстоятельствами и местами получения смертельных ранений. Военное ведомство России также сообщило о том, что располагает данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести и информацией об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников.

Военное ведомство продолжает публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из украинских документов. «Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих воинских частей 3033, 3005, 3035, 3028, 3011 по состоянию на 29 марта 2022 года. В представленных документах сведения о раненых и погибших военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения», - говорится в сообщении Минобороны, опубликованном 24 апреля.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что безвозвратные потери украинских войск и наёмников составляют 23367 человек.

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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