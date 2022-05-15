«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 14 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражено 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Петровское и Жовтневое, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня «Смерч» в районе населённого пункта Березовка.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный. Кроме того, перехвачены: в районе населенного пункта Хлебороб украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Каменка Харьковской области три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники».

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