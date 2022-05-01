Высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ в течение дня нанесено поражение 17-ти военным объектам Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17-ти военным объектам Украины, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта. Также уничтожено: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Покровское Днепропетровской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражено два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины. Также над населённым пунктом Владимировка уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники».

30 апреля Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию сообщил, что «официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России.

С этой целью вблизи населённого пункта Цуповка Харьковской области подразделения ВСУ установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении. Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время.

Кроме того, согласно источникам объективной информации 29 апреля 2022 г. в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному на Безымянном проезде. При этом, в свойственной действующей сегодня киевской власти манере, данный сфабрикованный факт уже используется для дискредитации российских Вооруженных сил, которым «приписывается» эта наспех подготовленная провокация.

Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах. При этом большинство мировых СМИ игнорируют очевидные факты о бесчинствах украинских националистов, их волнует не реальное положение дел, а реализация курса на дальнейшее разжигание антироссийской истерии вокруг явно сфабрикованных событий».

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