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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.22 12:00

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ за сутки поражено 38 военных объектов Украины.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 38 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Первомайское и Ильичевка, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Также уничтожены: зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населённого пункта Червоное Запорожской области. Уничтожены до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники.

Ракетными войсками за сутки поражено девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях.

Артиллерийскими подразделениями поражено 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск. В районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики сбито две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч».

В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 146 самолётов, 112 вертолётов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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Анна
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Д.О Вернер
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катерина
29.04.22 11:47
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