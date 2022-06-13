Высокоточными ракетами ВС РФ в районе железнодорожной станции Удачное ДНР уничтожено большое количество вооружения и военной техники, доставленной украинским националистам, в том числе из США и ЕС

В результате ударов авиации уничтожены более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «за прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран.

Кроме того, уничтожено: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В результате ударов авиации уничтожены более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловка, Опытное Донецкой Народной Республики, Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республики, в том числе «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населённого пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 201 самолёт, 130 вертолётов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники.

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