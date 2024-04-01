Высотный прыжок: в Мурманск прибыли участники крупного арктического проекта – первого в мире стратосферного прыжка на Северный полюс

Во главе команды – лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, лётчик-инструктор, член Федерации парашютного спорта РФ Александр Лынник и инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов. Сегодня встречу со стратонавтами провел губернатор Андрей Чибис.

«То, что вы задумали – непросто. Это вопрос технического прогресса. Очень важно для России сегодня совершить этот проект. Наша страна первая в космосе, первая в Арктике. И когда именно наши ребята из стратосферы выполнят такой прыжок, поставят флаг – это зарядит на новые победы молодых инженеров, молодых лётчиков, наше будущее поколение, это чувство особой гордости за страну, желание развивать её дальше. В Мурманской области сегодня при поддержке президента реализуется ряд стратегических проектов. Все это в том числе помогает усилить интерес молодёжи к Северу. Север – действительно место для смелых людей с сильным характером», – подчеркнул губернатор, приветствуя гостей.

Михаил Корниенко рассказал главе региона, что высотный прыжок будет совершён в апреле 2024 года с высоты 10000 метров на ледовую базу «Барнео». Снаряжение, используемое космонавтами, разработано в России и будет впервые испытано в реальных условиях низких температур и давления.

«На Северный полюс ещё никто из стратосферы не прыгал. Это будет мировой рекорд. Приятно, что вы понимаете, как непросто это далось. Это чисто российский проект, к нему мы готовились полгода. Хорошая команда, отличные специалисты. У всех лётные лицензии. Мы уже прыгали с 6 тысяч метров в Иваново, тестировали оборудование, которое у нас есть. Навигаторы, высотники, кислород. Не все высотники работают на 10 км, искали нужные. Риски все должны быть выверены. Теперь ждём, чтобы погода наладилась и здесь, и в точке приземления, и тогда будем выдвигаться», – отметил Михаил Корниенко и поблагодарил губернатора за тёплый приём и поддержку.

Михаил Корниенко дважды работал на орбите. Причём во второй раз это был первый годовой полёт на международной космической станции. Длительность миссии составила более 340 суток.

Александр Лынник одиннадцать лет назад уже прыгал на Северный полюс с высоты 2500 метров. Цель полёта 2013 года заключалась в строительстве международного дрейфующего лагеря «Барнео». Он рассказал, что в этот раз условия прыжка будут гораздо жёстче.

«При покидании самолёта температура минус 55 градусов, высокие скорости падения, свободное падение более двух минут в разреженном воздухе. И кислород необходим, чтобы дышать на высоте более 5 тысяч метров. На начальном этапе проблемы со стабилизацией. Мы будем прыгать без стабилизирующих парашютов, это изюминка проекта. Приземлимся на льдину, где будет расположен базовый лагерь. Отработаем и системы выживания, и радиооповещения, чтобы нас быстрее нашли коллеги на земле. Нужно возвращать такие достижения в страну. Чтобы гордились, чтобы притягивать внимание к Северу. Множество достижений связаны с Северным полюсом у России и Советского Союза. И мы решили внести свой вклад», – подчеркнул Александр Лынник.

Денис Ефремов отвечает в экспедиции за техническую сторону: в том числе, ему предстоит наладить оборудование после приземления.

«Одна из задач – на льдине нужно будет развернуть сервер и устроить связь через спутник. В рамках проекта мы, к примеру, помогаем разрабатывать, тестировать систему, которая в дальнейшем будет обеспечивать связь для учёных, путешественников», – рассказал Денис Ефремов.

Сегодня в рамках губернаторского проекта «Арктический диалог» также состоялась встреча молодёжи региона с командой участников стратосферного прыжка. Гости отметили искреннюю заинтересованность ребят и разнообразие вопросов.

Запись трансляции размещена в группе комитета молодежной политики региона по ссылке.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, прыжок приурочен к 90-летнему юбилею Ю.А. Гагарина, 10-летию воссоединения Крыма с Россией и 450-летию со дня основания города Уфа.

Фото: https://gov-murman.ru