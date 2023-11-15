Выставка «Арктическое искусство и дизайн» открылась в Мурманске

Проектные и художественные работы представили студенты кафедры искусств и дизайна Мурманского арктического университета и опытные заполярные мастера.

Выставка «Арктическое искусство и дизайн» проходит в заполярной столице уже в седьмой раз. Все экспонаты объединены северной тематикой, внимательным отношением к традициям и развитию Заполярья.

Как сообщает администрация города Мурманска, участники представили дизайн-проекты реновации общественных и культурных пространств Мурманска, разработки в области дизайна костюма, акварельные работы и картины в техниках батик и ошибана (прессованная флористика).

Экспозиция расположена в Выставочном зале города Мурманска на втором этаже ГДЦ «Арктика». Посетить её можно до 11 декабря.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26107&page=1