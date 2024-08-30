Выставка «День российского кино. Актёры – юбиляры» начала работу в областном художественном музее

Иллюстрированные открытки начали издавать в России в 1890-е годы. В основном это были артисты театра и балета. С появлением кино довольно скоро возник культ кинозвезд, и карточки с портретами артистов вклеивались в альбомы, дарились на праздники и на память. Актёры театра и кино стали излюбленными персонажами открытых писем.

Как сообщает vk.com/murmanculture, коллекционирование открыток с артистами было широко распространено в Советском Союзе, это достаточно большая тема для собирания, так как у одного артиста могло быть несколько разных открыток с его портретом или сценами из фильма.

В этом году празднуют юбилеи многие известные зрителями артисты. На выставке «День российского кино. Актёры – юбиляры», представлены открытки с изображением знаменитых артистов из коллекции Пашковой Татьяны Ефимовны, ведущего специалиста музея Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича.

Эта выставка – встреча с артистами, которые любимы не одним поколением.

Открыта для посещения до 22 сентября в главном здании музея на Коминтерна, 13. Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280376%2Falbum-139605315_00%2Frev