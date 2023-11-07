Выставка-форум «Россия»: Алексей Чекунков отметил, что в Арктике сходятся интересы восьми держав, а половина мировой Арктики - это РоссияСегодня «Большой Вудъявр» первым в России среди популярных горнолыжных курортов открыл сезон 2023-2024 г.г.
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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.23 10:00

Выставка-форум «Россия»: Алексей Чекунков отметил, что в Арктике сходятся интересы восьми держав, а половина мировой Арктики - это Россия

Стратегическую роль Северного морского пути (СМП) повышает рост напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом вчера, 6 ноября, заявил журналистам глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

«Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где находится Суэцкий канал (самый интенсивный транспортный маршрут в Евразии на сегодняшний день), геополитическая напряженность в Южно-Китайском море, Малаккском проливе, по которому Азия получает еду и экспортирует свои ресурсы - все эти факторы повышают геостратегическое значение СМП на беспрецедентную высоту», - сказал он после выступления в рамках марафона «Знание. Первые» на площадке выставки-форума «Россия».

Как пишет ТАСС, министр отметил, что все страны «с очень высоким интересом следят за развитием СМП, стремятся участвовать в навигации, в создании нового флота, торгового флота, контейнерной линии». Он напомнил, что в Арктике сходятся интересы восьми арктических держав, а половина мировой Арктики - это Россия.

«Главный проект в Арктике - это Северный морской путь, поэтому возможность доставить товар из Восточной Азии в Западную Европу на 40% более коротким маршрутом возбуждает умы огромного количества людей во всем мире. <…> Мы приглашаем партнёров [к работе] и находимся в конструктивном диалоге с коллегами из КНР, Индии и даже из [стран] Ближнего Востока для того, чтобы на взаимовыгодных началах при безусловном суверенитете России на СМП, делать этот проект международным и полезным», - резюмировал Чекунков.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Её организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов, в том числе и Мурманская область.

Фото предоставлено ОАО «ММП».

 

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