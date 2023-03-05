Мурманская область. Арктика (16+)05.03.23 22:10
Выставка граффити «Уличное искусство» открылась в Мурманске
Сегодня на базе культурного хаба «Контейнер Холл» состоялось открытие выставки «Уличное искусство». Здесь представлены работы молодых уличных художников: Дмитрия Ерёмы, Никиты Пучнина, Марии Вакульской и Ильи Феничева, выполненные в технике граффити.
Как сообщает администрация города Мурманска, во время мероприятия участники создали общий арт-объект и научились рисовать граффити на стикерах в ходе тематических мастер-классов, а в завершение для собравшихся выступила DJ Tsvetkova.
Выставка продлится до 19 марта. Посетить её смогут все желающие: со вторника по пятницу - с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье - с 14.00 до 21.00.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24487&page=1
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