Выставка «Лоскутный мир Надежды Маркиной» откроется в начале декабря
5 декабря 2025 года в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Лоскутный мир Надежды Маркиной».
Надежда Игнатьевна Маркина – член Союза художников Российской Федерации. Владеет многими техниками декоративно-прикладного искусства. Является мастером лоскутного шитья и марийской вышивки. Работы автора отличаются тонким, виртуозным исполнением, сложной композицией и яркими, радостными красками.
Надежда Игнатьевна много лет работает педагогом дополнительного образования в Первомайском доме детского творчества города Мурманска.
В экспозиции будут представлены лучшие произведения мастера, созданные за последние несколько лет.
Выставку можно будет посетить до 11 января 2026 года. (6+)
Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273621%2F1fb4ccbdfdd6cbb63c