Выставка Макаровых приурочена к Году семьи в России

Сегодня, 10 февраля, в отделе ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса состоится торжественное открытие выставки творчества семьи Макаровых.

Выставка приурочена к Году семьи в России. Она познакомит зрителей с творчеством Александра и Натальи Макаровых.

Александр пишет маслом и акрилом на холсте и бересте. Яркие, чистые краски и захватывающие сюжеты, истинная душа Севера – сказочная и мистическая – все это в работах художника. Александр также увлекается керамикой и изготовлением деревянной игрушки.

Наталья вяжет крючком игрушки, сумки, аксессуары. Милые зверята, представленные на выставке, сказочные герои, связанные с любовью и добротой, не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Вернисаж состоится в 16.00. Вход свободный. Выставка будет работать до 1 марта.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15159-semeynaya-vystavka-makarovyh/