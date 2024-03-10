Выставка «Маяки России» откроется в музее Северного флота

Выставка «Маяки России», приуроченная к 104-й годовщине Гидрографической службы Северного флота и Дню Арктики, откроется в музее Северного флота в городе Мурманске в понедельник, 11 марта, в 15 часов.

Гости выставки увидят лучшие работы фотоконкурса «Маяки России», проводившегося Министерством обороны Российской Федерации совместно с Русским географическим обществом в 2020–2021 годах. На суд жюри тогда было представлено почти 500 снимков, в том числе работы 30 школьников, которые были сделаны в самых разных уголках нашей необъятной Родины от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Севастополя. По итогам были отобраны 24 работы, которые и легли в основу экспозиции. Главная задача конкурса - привлечь внимание к истории маячного дела в России, а также напомнить о необходимости бережного отношения к морскому культурному наследию и к маякам, которых на сегодняшний день насчитывается более 500.

Ранее выставка демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022», в Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого и в бизнес-центре «Технополис», в выставочных пространствах Костромы и Перми, а также в Музее маячной службы в Кронштадте. На всех площадках она вызывала заслуженный интерес и получила множество положительных отзывов как от любителей маяков и художественной фотосъёмки, так и от простых посетителей.

В открытии планируется участие не только представителей Северного флота, но и неравнодушных к судьбе маяков людей, в частности, волонтёров мурманского проекта «От родника до океана. Маяки» и представителей фонда «Люди моря».

Выставка продлится один месяц, в каждую субботу для посетителей будут организованы экскурсии, в ходе которых можно будет узнать о том, какой маяк является одним из старейших в России и на Балтийском море, где находится самый северный башенный маяк в мире, зачем нужны маяки на Ладожском озере и многое другое. Кроме этого, можно будет посмотреть небольшие фильмы о маячниках и неравнодушных к маячному делу людях. Организаторы выставки планируют проведение и других мероприятий, которые помогут расширить круг любителей маяков и маячной службы. О них можно будет узнать дополнительно в музее накануне выходных дней.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после окончания выставки планируется её переезд в Париж для проведения экспозиций в российском посольстве и Русском доме.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503855@egNews