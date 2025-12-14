Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской областиГотовы жить в модуле под водой и пытаемся добавлять отходы в бетон – человечество в постоянном поиске
Мурманская область. Арктика (16+)14.12.25 15:00

Выставка МЧС России к 35-летию ведомства открылась в Мурманске

В торгово-развлекательном комплексе Мурманска торжественно открылась выставка, посвящённая 35-летию со дня образования МЧС России. Яркая экспозиция рассказывает о повседневной работе тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности жителей Заполярья.

«Главное, что мы хотели показать этими фотографиями, что за аббревиатурой «МЧС» стоит целый мир людей, профессий, судеб и подвигов. На них запечатлены те, кто ежедневно обеспечивает нашу безопасность: пожарные и спасатели, кинологи, летчики и горноспасатели, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. У каждого из них своя миссия, но всех объединяет одно - готовность прийти на помощь в любой момент», - отметила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

Особенностью события стало проведение первой в Заполярье экскурсии безопасности по торгово-развлекательному комплексу. Участники отправились в познавательное путешествие: узнали, где размещены планы эвакуации и что на них обозначено, как правильно покинуть здание в случае происшествия, как функционирует комната жизнеобеспечения и какое значение имеет добровольная пожарная дружина.

На тематических площадках развернулась интерактивная программа. Спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России учили гостей вязать специальные узлы, огнеборцы предлагали примерить боевую одежду пожарного, а специалисты пожарного надзора и испытательной лаборатории знакомили с современным оборудованием. Для юных посетителей был организован стол с большой раскраской «На Севере - безопасно!», где ребята могли проявить фантазию, а счастливчики ушли с подарками и сувенирами, полученными в ходе розыгрыша.

Выставка будет работать в течение целого месяца, чтобы каждый посетитель смог прикоснуться к миру людей, для которых помогать - значит жить.

 

 

 

Фото (пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/558692/#&gid=1&pid=3

Комментарии






Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
