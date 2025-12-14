Выставка МЧС России к 35-летию ведомства открылась в Мурманске

В торгово-развлекательном комплексе Мурманска торжественно открылась выставка, посвящённая 35-летию со дня образования МЧС России. Яркая экспозиция рассказывает о повседневной работе тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности жителей Заполярья.

«Главное, что мы хотели показать этими фотографиями, что за аббревиатурой «МЧС» стоит целый мир людей, профессий, судеб и подвигов. На них запечатлены те, кто ежедневно обеспечивает нашу безопасность: пожарные и спасатели, кинологи, летчики и горноспасатели, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. У каждого из них своя миссия, но всех объединяет одно - готовность прийти на помощь в любой момент», - отметила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

Особенностью события стало проведение первой в Заполярье экскурсии безопасности по торгово-развлекательному комплексу. Участники отправились в познавательное путешествие: узнали, где размещены планы эвакуации и что на них обозначено, как правильно покинуть здание в случае происшествия, как функционирует комната жизнеобеспечения и какое значение имеет добровольная пожарная дружина.

На тематических площадках развернулась интерактивная программа. Спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России учили гостей вязать специальные узлы, огнеборцы предлагали примерить боевую одежду пожарного, а специалисты пожарного надзора и испытательной лаборатории знакомили с современным оборудованием. Для юных посетителей был организован стол с большой раскраской «На Севере - безопасно!», где ребята могли проявить фантазию, а счастливчики ушли с подарками и сувенирами, полученными в ходе розыгрыша.

Выставка будет работать в течение целого месяца, чтобы каждый посетитель смог прикоснуться к миру людей, для которых помогать - значит жить.

Фото (пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/558692/#&gid=1&pid=3