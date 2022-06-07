Выставка объединяет - делегация Мурманской области и города Мурманска работает в Минске

- Только за последние три года приобретено 25 автобусов ОАО «МАЗ». В 2021 году автопарк мурманского «Электротранспорта» впервые за 20 лет пополнился пятью троллейбусами «Белкоммунмаш 321000» производства Беларусь. До конца 2024 года планируется приобрести ещё 40 троллейбусов и 20 автобусов, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Глава администрации города Юрий Сердечкин вместе с коллегами принял участие в работе международной специализированной 32-й выставки «Белагро-2022». Выставка объединяет вокруг себя множество предприятий и организаций: на ней представлены инновации 420 компаний, а также комплексный стенд предприятий экспортеров Мурманской области, организованный региональным центром поддержки экспорта.

Рабочие встречи состоялись также на предприятиях холдинга «Белкоммунмаш» и ОАО «МАЗ». Белорусские предприятия активно сотрудничают с крупнейшим в Мурманской области перевозчиком АО «Электротранспорт».

- Только за последние три года приобретено 25 автобусов ОАО «МАЗ». В 2021 году автопарк мурманского «Электротранспорта» впервые за 20 лет пополнился пятью троллейбусами «Белкоммунмаш 321000» производства Беларусь. До конца 2024 года планируется приобрести ещё 40 троллейбусов и 20 автобусов, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

На 8 июня запланировано пятое заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22521&page=1