Выставка «Помним...» открылась в Центре современного искусства «СОПКИ 21А»

В ЦСИ «СОПКИ 21А» начала работу выставка «Помним...», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает живописные и графические произведения студентов 1–4 курсов Мурманского колледжа искусств.

Как сообщает vk.com/murmanculture, работы выполнены в различных техниках: масляная живопись, акварель, тушь и маркеры. Вниманию посетителей представлены портреты, тематические композиции и пейзажи, в которых молодые художники Заполярья через призму личного восприятия осмысливают тему войны и Великой Победы. Каждое произведение — искренний творческий отклик на события прошлого и свидетельство неравнодушия нового поколения.

Одна из ключевых задач выставки — приблизить события Великой Отечественной войны к современной молодёжи и вдохновить молодых авторов к осмыслению исторической памяти современными средствами искусства.

Выставка открыта до 1 июня. Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283045%2Fwall-139605315_29976