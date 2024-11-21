Выставка «PRO Полярный» начала работу в Центре современного искусства «СОПКИ.21А»

Экспозиция посвящена городу с богатой историей и природной красотой – Полярному. Художница Ольга Фёдорова-Толстая преобразила пространство выставочного зала акварельными этюдами, которые не только отражают уникальные черты этого северного города, но и погружают зрителей в атмосферу его удивительных пейзажей.

Как сообщает vk.com/murmanculture, работы, представленные на выставке, позволили зрителям совершить виртуальную экскурсию по уединённым улочкам этого закрытого военного города, показав, как гармонично переплетаются урбанистические элементы с дикой северной природой. Каждая картина — это окно в мир, где даже тихий ноябрь, с его серыми «панельками» и меланхоличными облаками, может стать вдохновением для художника. Яркие цветовые решения и детализированные образы создают атмосферу, наполненную неповторимыми впечатлениями, позволяя зрителям увидеть Полярный с нового ракурса.

Выставка продолжит работу до 9 декабря. А 23 ноября в 18.00 можно посетить медиацию по экспозиции. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281257%2Fwall-139605315_28686