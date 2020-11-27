Выставка работ конкурса «Арктический дизайн» откроется в Центре современного искусства в Мурманске

В Центре современного искусства на базе Мурманской областной научной библиотеки откроется выставка работ победителей конкурса арктического дизайна.

Региональный предметный конкурс для дизайнеров «Арктический дизайн» стартовал в сентябре. Предложения и эскизы принимались в нескольких номинациях: предметный дизайн, текстильный дизайн, а также дизайн украшений и аксессуаров. Организатор – Лаборатория еверного дизайна.

Итоги конкурса будут подведены на выставке, открытие которой состоится в онлайн-формате 27 ноября в 18.00.

Посетить выставку работ первого конкурса предметного дизайна Мурманской области все желающие смогут начиная с 28 ноября с 11.00 до 20.00 по адресу: ул. Софьи Перовской, 21а (выходной – понедельник). Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект «Лаборатория северного дизайна» запущен при поддержке правительства региона: он получил губернаторский грант для творцов на реализацию проектов современного искусства в июне 2020 года.

По словам организатора проекта Татьяны Батовой, лаборатория создана для поиска визуальной идентичности, которая присуща Мурманской области. На базе лаборатории ремесленники, дизайнеры, маркетологи, предприниматели, мастера художественного творчества, студенты профильных направлений и все заинтересованные в арктическом дизайне будут работать над созданием и продвижением уникальной продукции с региональным компонентом.