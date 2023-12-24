Выставка «Россия»: в День Мурманской области северяне представили богатые культурные традиции Кольского Заполярья

На площадке выставки «Россия» в День Мурманской области выступил ансамбль песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота. Коллектив исполнил известные патриотические композиции, в том числе в современной аранжировке. Среди них – «Заполярный вальс», «Усталая подлодка», «Прощайте скалистые горы» и другие популярные мелодии, посвящённые Заполярью и Северному флоту.

В рамках насыщенной программы Дня Мурманской области на выставке «Россия» 22 декабря творческие деятели Кольского Заполярья представили богатейшее культурное наследие региона.

Открыло творческую программу театрализованное представление «На Севере – жить!», посвящённое 85-летию со дня образования региона. Через вокальные и хореографические номера заполярные актёры на сцене ВДНХ рассказали историю Мурманской области от момента становления до наших дней. После этого в павильоне №75 стартовал концерт «Соло Кольского Севера», на котором выступают лучшие творческие коллективы Кольского Заполярья: ансамбли «Радость», «Тоника», «Россия», «Беломорье», «Сполохи» и «Ювента», а также исполнительница саамских песен Марина Гринчук. Вокальные и танцевальные номера дополнит выход имидж-класса «Элегия», который представит коллекцию одежды «Гололедица» авторской группы Мурманского арктического университета.

На площадке выставки «Россия» в День Мурманской области выступил ансамбль песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота. Коллектив исполнил известные патриотические композиции, в том числе в современной аранжировке. Среди них – «Заполярный вальс», «Усталая подлодка», «Прощайте скалистые горы» и другие популярные мелодии, посвящённые Заполярью и Северному флоту.

Ещё одним запоминающимся элементом культурной программы Дня Мурманской области стал кинопоказ, который проходил в Музее кино на ВДНХ. На протяжении всего дня на большом экране показывали фильмы-участники и победители международного кинофестиваля «Северный характер»: полнометражные ленты «Снегирь» Бориса Хлебникова и «Туман» Натальи Гугуевой, документальный фильм «Арктик – джаз» Елены Васюковой и новый сериал «Заполярная звезда» Никиты Чисникова. Все ленты были сняты в Мурманской области российскими кинематографистами, на ВДНХ их представляют сами авторы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября по инициативе Президента страны Владимира Путина. На ВДНХ собраны важнейшие достижения всех субъектов России. В экспозиции Мурманской области представлены главные символы региона: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья и разбивающий льды атомный ледокол. В День нашего региона на выставке «Россия» губернатор Андрей Чибис представил мощный потенциал Кольского Заполярья, рассказав о ключевых достижениях в ходе церемонии открытия и на пленарной сессии «Мурманская область – флагман развития Арктики» с участием представителей крупных компаний. Кроме того, на «Арктическом диалоге» глава региона вместе с телеведущим и создателем центра современного искусства «Сияние» в Апатитах Андреем Малаховым пообщались с победителями и финалистами молодёжного научного форума «Шаг в будущее», детьми участников СВО из Мурманской области и ребятами из Приморского района.

В делегации Мурманской области – 54 школьника, большая часть юных участников одержали победу на региональном этапе молодёжного научного форума «Шаг в будущее». Ребята приехали в Москву из Мурманска, Кандалакшского и Терского районов, Кировска, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск. В команде – обладатели Большого кубка и победители научных секций регионального соревнования «Будущее Севера». Шестеро участников являются абсолютными победителями XVIII соревнования молодых исследователей программы в Северо-Западном федеральном округе.

Фото: https://gov-murman.ru

Видео: https://vk.com/video-4185250_456247733