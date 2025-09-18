Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
Выставка «Сезоны Современного Искусства» в Оленегорске

В Музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» Оленегорска открылась коллективная выставка произведений участников проекта Мурманского областного художественного музея «Сезоны Современного Искусства».

Открытие выставки началось с перформанса выпускницы проекта Ольги Морозовой и художницы из Санкт-Петербурга Александры Гамбург «Бело Древо». После перформанса выставки куратор проекта Дмитрий Колатаев рассказал о том, как появился проект, кто в нём участвует, сколько молодых людей выпустились из проекта, как проходят встречи и чем занимаются участники.

По уже сложившейся доброй традиции, в открытии выставки приняли участие 11 художников, которые приехали и рассказали о своих работах. Выпускница 2022 года Антонина Калинина провела для ребят из Детской школы искусств акварельный мастер-класс.

В экспозиции, которая расположилась в трёх залах, представлено около 30 работ 18 авторов, созданных в период с 2020 по 2025 год: живопись, графика, коллажи, инсталляции, видеоарт. Интересным моментом является то, что каждая следующая коллективная выставка «сезонов», которая начала гастролировать с середины 2024 года в Апатитах, меняется по своему содержанию: некоторые работы забирают авторы, появляются новые, какие-то произведения создаются прямо к выставке, там самым молодые художники впервые показывают новые произведения публике.

В феврале-марте 2025 года выставка экспонировалась в Мурманске в арт-пространстве «Контейнер-холл». После Оленегорска выставка отправится в город Полярный – предварительная дата открытия 20 ноября.

Проект Мурманского областного художественного музея «Сезоны Современного Искусства» стартовал в октябре 2019 года. Участники музейного проекта — молодые мурманчане в возрасте от 18 до 35 лет без профессиональных навыков. Люди с самым разным образованием и родом деятельности в течение года с осени по весну занимаются изучением основных направлений современного искусства. А успешно завершив все этапы проекта творческие команды молодых людей подготавливают совместную выставку, которую широкая публика может оценить в мае на Всероссийской акции «Ночь музеев».

Участие в проекте бесплатное.

Выставку в Оленегорске можно посетить до 5 октября в Музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» на Ленинградском проспекте, 7. Вход свободный.

 

 

 

