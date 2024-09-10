Выставка современного искусства «Переплетения» открылась в Мурманске

В Центре современного искусства доступна для посещений новая выставка современного искусства «Переплетения». Автор концепции – специалист областной научной библиотеки отдела информации по культуре и искусству Виктория Яковлева.

В экспозиции представлены произведения графики, керамики, фотографии и работы в смешанной технике. Комбинирование различных изображений, текстур и форм позволяет создавать многослойные произведения, которые позволят вглядываться в детали и каждый раз открывать новые аспекты.

Цель выставки не столько в том, чтобы показать взаимосвязь материалов, которые нас окружают, сколько убедить каждого не бояться творчества и чистого листа.

«Посетив экспозицию, я была готова увидеть очередную выставку молодого автора, посвящённую остросоциальным проблемам, вопросам преодоления, освобождения и боли. Но я увидела совершенно другую историю: настоящую оду любви к жизни, искусству и себе. По моему мнению, так и должны выглядеть работы молодого автора с Крайнего Севера», – отметила заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки Ольга Кузьминых.

Напомним, ранее работы Виктории Яковлевой можно было увидеть на выставках города Мурманска: «Шум», «Лаборатория абстрактной анимации и генеративной графики 11», «Седьмое чувство». Помимо творчества Виктория активно участвует в организации и координации выставок в Центре современного искусства.

Экспозиция «Переплетения» доступна для посещений до 29 сентября в Центре современного искусства «СОПКИ.21А».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/