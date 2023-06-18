Выставка «Такая разная картография» теперь в Кандалакше

В этом году Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) отмечает 15-летний юбилей. К этому событию мурманский Росреестр подготовил передвижную выставку картографического материала, находящегося в распоряжении регионального ведомства. Экспонаты уже побывали в Мурманске и Ковдоре, а теперь и кандалакшане имеют уникальную возможность ознакомиться с ними.

Вниманию посетителей музея истории города Кандалакша предложены основные разновидности топографических и тематических карт, а также современный вид картографического произведения – ортофотоплан.

Среди экспонатов представлены различные фрагменты карт Мурманской области: лесопожарной, геоботанической и туристической; карт растительного и животного мира, плана землепользований, карт Баренцева и Белого морей, автомобильных дорог и путеводители по Заполярью.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, как гостям региона, так и представителям профессий, связанных с изучением территорий, навигацией, освоением земель, кадастровым учётом и регистрацией; поможет выпускникам учебных учреждений в профориентации.

«Первыми посетителями выставки стали школьники летнего детского лагеря города Кандалакша. Наша коллега Светлана Микитюк провела с ребятами экскурсию. Особый интерес у детей вызвали карты животного и растительного мира Кольского полуострова, а также рассказ о применении беспилотных летательных аппаратов в области геодезии и картографии», - поделилась впечатлениями начальник Кандалакшского отдела Управления Росреестра по Мурманской области Ольга Онишина.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.