Выставка творческих работ «Пасхальное настроение» встречает посетителей Мурманского областного краеведческого музея

На выставке представлены творческие работы регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2024». Пасхальные яйца и композиции, выполненные в различных художественных техниках: росписи, аппликации, декупажа, квиллинга, бисероплетения, вышивки, работы из природных материалов.

Отбор конкурсных работ проводился в феврале 2024 года. Специалисты музея уже в 11-й раз принимали участие в их оценке.

24 февраля творческие работы, занявшие 1, 2, 3 места, были отправлены в Сергиев Посад для участия в продолжении конкурса-фестиваля. А участникам, работы которых не заняли призовые места, было предложено разместить свои композиции на выставке в краеведческом музее.

Выставка продолжит свою работу до праздника Пасхи.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457272543%2Fwall-91580302_20437