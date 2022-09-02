Выставка «Уроки истории: Российская Империя накануне великих потрясений (1905-1915 гг.)» посетит североморский лицей

Передвижная экспозиция, созданная Центром развития детей и семейного досуга «Радость», станет доступна для учеников лицея №1 город Североморска.

Проект Центра выиграл конкурс на получение грантов в форме субсидии из областного бюджета на реализацию проектов в области культуры и искусства в Мурманской области. Проект реализуется совместно с Министерством культуры региона.

Как сообщает vk.com/murmanculture, выставка посвящена истории Российской империи накануне великих потрясений. Перед организаторами стояла задача показать страну в лицах, а также продемонстрировать различные сферы деятельности большого государства: образование, сельское хозяйство, медицина и многое другое. Материалы выставки были взяты из книг издательства «Лики России», а также из архивов Национальной библиотеки Конгресса США и Йельского университета.

На основе выставки планируется проводить открытие уроки истории. 1 сентября экспозиция открылась в лицее №1 города Североморска, а потом перебазируется в Североморский кадетский корпус.

Напомним, грантовые проекты поддержаны областным правительством в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В центре проекта — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262699%2Fwall-139605315_19775