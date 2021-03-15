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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.21 10:15

Выставка «В холодном климате, с любовью» переедет в Мурманск из Апатитов

Выставка современного искусства из коллекции Андрея Малахова «В холодном климате, с любовью», экспонировавшаяся с декабря прошлого года в апатитской библиотеке им. Л.А. Гладиной, с 24 марта в течение месяца будет представлена в культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске. Об этом на церемонии закрытия выставки в Апатитах сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы не ожидали, что такое количество людей поедет сюда со всех уголков области, чтобы посмотреть на современное искусство. Город Апатиты сегодня становится настоящим культурным центром. Огромное спасибо Андрею Малахову, я горжусь, что у нас есть такой земляк, амбассадор Мурманской области. Выставка не закрывается для области, она переезжает в Мурманск», – отметил глава региона.

Андрей Малахов подчеркнул, что после закрытия выставки в Апатитах здание библиотеки им. Л.А. Гладиной ждёт реконструкция и превращение в современное арт-пространство.

«Огромное спасибо, что регион поддержал это начинание. Это будет уникальный объект сохранённой советской архитектуры, который в будущем станет «местом силы» в Апатитах», – сказал телеведущий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основу экспозиции выставки «В холодном климате, с любовью» составили полотна Энди Уорхола, Дэвида Хокни, Он Кавара, Фернана Леже, скульптуры Уго Рондиноне и Синди Шерман, произведения известных современных российских художников Павла Отдельнова, Петра Белого, Антона Ольшванга и многих других. Нашлось в ней место и для заполярных авторов. С 24 марта по 24 апреля мурманчане и гости города смогут посетить выставку бесплатно.

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