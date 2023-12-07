Выставка-ярмарка, которая впервые пройдёт в Мурманске на этой неделе, объединит около 100 креативных предпринимателей Кольского Заполярья

Выставка-ярмарка будет проходить 8 и 9 декабря с 12.00 до 21.00 в Легкоатлетическом манеже Мурманска.

Мероприятие организовано региональным Минкультом совместно с АНО «Креативный класс» при поддержке гранта областного правительства для некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры и искусства.

Дизайнеры и модельеры, фотографы и издатели, производители одежды, сувениров и косметики представят свои товары и продукты, вдохновлённые природой, культурой и историей Кольского края. Приобрести товары можно будет в ярмарочной зоне манежа, а во время выставки предприниматели будут проводить творческие мастер-классы для всех желающих.

Выставку откроет деловая программа с участием экспертов Агентства стратегических инициатив, «Сбера», «VK» и других отечественных креативных предпринимателей, которые поделятся опытом продвижения локальных товаров и использования современных технологий.

С 13 часов 8 декабря на главной сцене развернётся развлекательная программа с участием заполярных артистов и дизайнеров одежды, а также музыкальных, театральных и танцевальных студий Мурманска и области. Творческая программа продолжится во второй день выставки с 12.00.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в часы работы выставки в отдельном павильоне манежа развернётся Лаборатория цифрового искусства для детей, подростков и их родителей онлайн-университета творческих профессий «Муза» «СберОбразования», принять участие в образовательных мероприятиях смогут все желающие. В программе: интерактивные мастер-классы по AR, работе с нейросетями и созданию проектов и объектов цифрового искусства, а также профориентационная лаборатория креативных индустрий.

Подробнее о программе выставки-ярмарки, а также список предпринимателей, участвующих в проекте, можно узнать на странице Министерства культуры Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, до конца года в рамках проекта «Придумано в Арктике» начнёт работу сайт-витрина с товарами и услугами творческих предпринимателей Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru