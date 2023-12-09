Выставка-ярмарка «Придумано в Арктике», которая впервые проходит в Мурманске на этой неделе, объединила около 150 креативных предпринимателей региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера Андрей Чибис выступил с приветственным словом на церемонии открытия выставки-ярмарки и поблагодарил предпринимателей за развитие экономического потенциала нашего региона.

«Хочу поблагодарить организаторов выставки-ярмарки, благодаря которым мы впервые увидели в одном месте столько креативных людей, создающих уникальные изделия. Мы пообщались с местными производителями и приняли решение разработать дополнительные меры, которые помогут творческим жителям Мурманской области в полной мере реализовать свой потенциал. Сейчас эта индустрия остается недооцененной, но ёе развитие укрепит экономическую сферу мощного и стратегически важного региона», – сказал Андрей Чибис.

Мероприятие организовано региональным Министерством культуры совместно с АНО «Креативный класс» при поддержке гранта областного правительства для некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере культуры и искусства. С 8 по 9 декабря дизайнеры и модельеры, фотографы и издатели, производители одежды, сувениров и косметики представляют в Легкоатлетическом манеже свои товары и продукты, вдохновленные природой, культурой и историей Кольского края.

«Мы уже несколько лет работаем над развитием креативных индустрий в Мурманской области. Среди предпринимателей, которые трудятся в этой сфере, – северяне, вдохновленные необыкновенной природой, историей и культурой нашего края. Необходимо объединять и поддерживать такие инициативы, чтобы помочь креативным предпринимателям выйти на новый уровень. Ведь это один из прекрасных способов рассказать большому числу жителей и региона, и страны о крае, в котором мы живём», – поделилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Вице-губернатор подчеркнула, что выставка «Придумано в Арктике», с одной стороны, позволяет транслировать богатую культуру Кольского Заполярья, а с другой – помогает творческим предпринимателям показать себя.

Мурманская область – один из регионов России, который на официальном уровне начал оказывать прямую финансовую поддержку креативным инициативам субъектов предпринимательства. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» реализуется комплексный проект «Креативные индустрии Арктики», который предусматривает предоставление грантов на креативные стартапы предпринимателей независимо от их профильной деятельности.

«Никто из нас не мог представить, что в нашем регионе такое большое количество частных предпринимателей и самозанятых людей, которые производят разнообразную продукцию – одежду, сувениры, картины, фотографии. Это настоящее искусство. Мы собрали этих людей на сегодняшней выставке и оценили огромный потенциал креативных индустрий в нашем регионе. По итогам мероприятия мы сформулируем комплекс мер, чтобы поддержать предпринимателей, продукция которых сделана на Севере. По-настоящему, с любовью», – рассказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в часы работы выставки в Легкоатлетическом манеже развернётся Лаборатория цифрового искусства для детей, подростков и их родителей онлайн-университета творческих профессий «Муза» СберОбразования, принять участие в образовательных мероприятиях смогут все желающие. В программе: интерактивные мастер-классы по AR, работе с нейросетями и созданию проектов и объектов цифрового искусства, а также профориентационная лаборатория креативных индустрий.

Подробнее о программе выставки-ярмарки, а также список предпринимателей, участвующих в проекте, можно узнать на странице министерства культуры Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru