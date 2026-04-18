Выставка юных художников студии «Солнечной палитры» открылась в ДХШ

В выставочном зале Детской художественной школы Мурманска с успехом состоялась торжественная презентация работ учащихся изостудии «Солнечная палитра» Первомайского Дома детского творчества.

По итогам учебного года 50 учащихся студии представили на экспозицию 70 работ, выполненных в разнообразных техниках и жанрах.

Гости выставки смогли не только полюбоваться работами юных дарований, полными фантазии и искренности, но и познакомиться с их авторами. Поддержать ребят пришла и депутат Совета депутатов города Мурманска, директор Первомайского Дома детского творчества Алена Веко.

Особое впечатление на гостей произвело выступление бессменного руководителя студии — педагога с 30‑летним стажем и члена Мурманского отделения Союза художников РФ Надежды Маркиной.

Как отмечает администрация города Мурманска, за три десятилетия «Солнечная палитра» стала настоящей кузницей талантов: её воспитанники регулярно побеждают в конкурсах, а выпускники поступают в профильные учебные заведения.

Окунуться в волшебный мир детского творчества смогут все желающие мурманчане, посетив выставочный зал ДХШ (ул. Октябрьская, 22) до 15 мая. (6+)

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32268&page=1