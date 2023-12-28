Выставка живописи и графики североморских художников открылась в Мурманске

В Выставочном зале города Мурманска вчера состоялось торжественное открытие выставки живописи и графики студии «Ультрамарин» (ЗАТО г. Североморск) «Простые краски Родины моей».

Руководит студией член Союза русских художников и Союза североморских художников Сергей Скоров. В состав студии входят люди разных возрастов, в числе которых как любители живописи, так и профессиональные художники. Их объединяет интерес к изображению русской старины и родной природы.

В своих работах художники показывают зрителям красоту реального мира и его богатство, передавая их с помощью ярких цветов, нежных натюрмортов и лирических пейзажей.

Как сообщает администрация города Мурманска, большое место в живописи участников творческого объединения занимают произведения, созданные по этюдам, написанным в отпусках и впечатлениям от поездок на пленэры по России. Это пейзажи Санкт-Петербурга, Владимира, Мурома, Суздаля, Валаама, Соловков, Вологды, Вышнего Волочка, а также Териберки.

Выставка будет работать с 27 декабря 2023 по 25 января 2024 года. Вход свободный. (6+)

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26432&page=1