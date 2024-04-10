Выставки, кинопоказы и встречи с космонавтами: ко Дню космонавтики в областной научной библиотеке стартуют тематические мероприятия

В Мурманской областной научной библиотеке начинается тематическая неделя «Пора в космос», посвящённая Международному Дню авиации и космонавтики.

До 19 апреля посетителей библиотеки ждут интеллектуальные игры и викторины, творческие мастер-классы и кинопоказы. В залах областной «Научки» будут работать выставки литературы и периодики, посвящённых науке и выдающимся открытиям, а также художественных книг о космосе. Также в программе «космической недели» – лекции о российских космонавтах, увлекательные игровые шоу и интеллектуальные игры. Афишу тематической недели можно найти на сайте научной библиотеки.

Центральным событием цикла мероприятий станет встреча с Андреем Борисенко – лётчиком-космонавтом и Героем Российской Федерации, которая пройдёт 13 апреля в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ 21А». Свой первый космический полёт он совершил в апреле 2011 года в роли бортинженера космического корабля «Союз ТМА-21» вместе с Александром Самокутяевым и астронавтом НАСА Рональдом Гараном. Второй полёт Андрей Иванович выполнил в октябре 2016 года бортинженером космического корабля «Союз МС-02» вместе с Сергеем Рыжиковым и астронавтом НАСА Робертом Кимбро. Общая продолжительность двух космических полётов составила 337 суток 8 часов 56 минут.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, до 21 апреля в пространстве «СОПКИ 21А» работает выставка «Космос: Неуловимое», подготовленная специалистами областной научки. Цель выставки – погрузить во внеземную атмосферу, а также напомнить, в насколько необычном и волшебном мире мы живем. В выставочном пространстве Центра современного искусства представлены тематические картины и арт-объекты с аудиовизуальным сопровождением.

Фото: https://gov-murman.ru