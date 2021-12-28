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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.21 08:45

Выставки, квесты, концерты и праздники: в региональном Минкульте рассказали, что ждёт северян на новогодних каникулах

В период новогодних каникул жителей Кольского Заполярья ждет много новогодних сюрпризов и семейных активностей. В программе – праздники, новогодние спектакли, концерты, квесты и другие культурно-развлекательные мероприятия для взрослых и детей. О том, что подготовили региональные учреждения культуры в праздничные дни, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассказала министр культуры региона Ольга Обухова.

На минувшей неделе завершились Губернаторские новогодние ёлки, которые прошли в этом году в период с 20 по 25 декабря на обновленной и современной площадке Мурманского областного драматического театра. 12 новогодних представлений по мотивам сказки «Царевна-Лягушка» увидели 3500 детей в возрасте от 7 до 14 лет из всех муниципалитетов региона.

«Хочу поблагодарить режиссёра спектакля Елену Порошину и всех причастных к этому событию – артистов, коллективы Драматического театра, ДК им. С.М.Кирова, специалистов регионального Минкульта. Мы видим и слышим обратную связь как от юных зрителей, так и их родителей. Сам спектакль и организация пребывания людей в помещении Драмтеатра, с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с СОVID-19 прошли на высшем уровне. Губернаторские новогодние ёлки стали незабываемым подарком для наших детей», – отметила министр культуры.

Она также подчеркнула, что праздничные представления на сцене Драматического театра продолжатся с 26 декабря и до 8 января – посмотреть «Новогоднюю сказку из ларца» смогут все желающие юные северяне и их родители. Кроме того, в новогодние каникулы в обновленном театре пройдут спектакли и для взрослой аудитории – зрителям покажут полюбившиеся постановки «Сочельник в Манхэттене» и «Две дамочки в сторону севера».

В новогоднюю ночь жителей Мурманска и ряда муниципалитетов ожидает праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также праздничные фейерверки. А во время каникул северяне всех возрастов смогут найти интересные занятия на площадках учреждений культуры.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает всех родителей с детьми провести незабываемые моменты вместе. Так, с 25 декабря по 11 января Отдел детского чтения библиотеки организует квест на свежем воздухе, который проходит в Сказочном городке. А 4 и 5 января с 12.00 до 16.00 библиотеке состоится увлекательная новогодняя игра-квест.

В Мурманском областном художественном музее в период каникул откроются новые выставки. С 5 января в Культурно-выставочном центре музея северяне смогут посетить экспозицию «Художественные промыслы России» из фондового собрания. Отдел народного искусства и ремёсел областного художественного музея приглашает детей и их родителей на тематические мероприятия 5, 6 и 9 января. А в главном здании 9 января пройдет мероприятие для детей «Образ Снегурочки в изобразительном искусстве». На занятии ребята узнают много интересного о Снегурочке и о том, кто из известных художников изображал её образ на своих картинах.

Для посетителей Мурманского областного краеведческого музея специалисты подготовили насыщенную культурную программу «Новогодний кавардак», где каждый сможет найти для себя что-то увлекательное и интересное. Гостям музея предложат принять участие в мастер-классах и музейных занятиях, а также посетить увлекательную автобусную экскурсию «Мурманск – ворота в Арктику».

С 25 по 31 декабря на сцене Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проходит новогодние театрализованные представления для дошкольников, школьников младших и средних классов «Настоящая история зимнего царства». А 9 января на сцене областной «Кировки» северян ждет музыкальная комедия «Летучая мышь». В спектакле принимают участие артисты Московских музыкальных театров.

Увлекательные программы для взрослых и детей подготовили артисты Мурманской областной филармонии. В праздничные дни юных северян ждут музыкальная сказка с песочной анимацией «Малыш и Карлсон», интерактивная программа «В гостях у сказочника» и познавательная программа «Новогодняя погремушка». Для взрослой аудитории в стенах филармонии пройдут выступления квартета Арт-Синема и хора Мурманской филармонии, а также концерты «Музыка севера» и «Jazz Do It». Узнать расписание и приобрести билеты можно на сайте Мурманской областной филармонии.

В Мурманском областном театре кукол продолжаются показы премьерных спектаклей «Аленький цветочек» и «Подарок для мышки». Новогодние спектакли можно посмотреть до 9 января.

Кроме того, 13 января в город Мурманск впервые прибудет Поезд Деда Мороза. Посетителей вокзалов ждёт развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Обязательное требование к взрослым посетителям – это предъявление QR-кода о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или справку о перенесенном заболевании.

С праздничной программой мероприятий, которые пройдут в Кольском Заполярье в новогодние каникулы, можно ознакомиться как на сайте и в социальных сетях Министерства культуры Мурманской области, так и на сайтах учреждений культуры.

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