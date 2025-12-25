Выставку посвятили 60-летию регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»

26 декабря в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Заполярье – 2025».

Это выставка творческих работ членов Мурманского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», приуроченную к знаменательной дате — 60-летию отделения. Это выставка - итог многолетней работы мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства Кольского края, демонстрируя не только широту художественных направлений, но и уникальность каждого автора.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в этом юбилейном году выставка охватывает не только работы действующих членов отделения, но и произведения художников, которые активно работали в Мурманске и области последние 10 лет. Некоторые из авторов продолжили свою деятельность в других городах России, есть авторы, которые ушли из жизни за этот период.

Темы, представленные на выставке, традиционно сосредоточены на Кольском Севере. Одной из основных тем является сам город Мурманск и другие города Кольского края. Пейзажи города, морские виды и портреты жителей Заполярья представлены разнопланово: от классических городских видов до современных интерпретаций в художественных формах.

Выставка продолжит свою работу до 25 января 2026 года. (0+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273868%2F8ba09e0b6d9598c584