Выставку «Россия» посетили 14 миллионов гостей

24 мая Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ достигла нового рубежа – её посетил 14-миллионный гость. Им стал 8-летний Кирилл Старов из Камчатского края, приехавший на выставку с родителями Дмитрием и Ларисой. Кирилл получил сертификат на семейное путешествие в Тобольск – туристическую и индустриальную столицу Сибири.

«Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные – хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», – сказала мама юбилейного гостя Лариса.

Семья Старовых также посетит места, связанные с великим ученым Д.И. Менделеевым, чьё 190-летие отмечается в этом году, и ознакомится с крупнейшим нефтехимическим комплексом России «ЗапСибНефтехим».

Миллионному гостю и его семье также предоставят перелёт и трансфер до Тобольска и обратно.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на выставке-форуме «Россия» собраны важнейшие достижения 89 регионов страны, в том числе и Мурманской области. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы.

Фото (Сергей Баранов / пресс-служба выставки «Россия»): https://gov-murman.ru