Выстроить систему взаимодействия с зоозащитниками

Гранты для НКО и волонтёрских организаций, занимающихся помощью бездомным животным, контроль качества работы подрядчиков в сфере отлова бродячих собак, внедрение в обществе культуры содержания животных, противодействие жестокости – эти и другие вопросы обсудили представители зоозащитных организаций Заполярья в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Глава региона в беседе с волонтёрами подчеркнул, что региональная власть видит проблемы, поднимаемые зоозащитниками, и готова идти навстречу разумным инициативам.

«Общая наша позиция – максимально привлекать людей небезразличных, чтобы эту работу выстроить», – отметил губернатор.

Активисты акцентировали внимание на нескольких самых наболевших вопросах. Среди них – необходимость внедрения в обществе гуманного отношения к животным и строгого контроля деятельности подрядчиков, занимающихся отловом бродячих собак.

Помимо этого, зоо-добровольцы выступили с инициативой распространения в школах области практики «Уроков доброты», на которых детям прививаются первичные знания о правильном обращении с животными. Успешный опыт таких уроков уже есть, особенно эффективными они становятся, когда у ребят появляется возможность непосредственно пообщаться с питомцами волонтёров.

Безоговорочную поддержку губернатора получил проект установки в местах выгула собак дог-боксов – конструкций с пакетами и урнами для уборки за животными. Андрей Чибис высказал идею привлечь к их обслуживанию компании, торгующие товарами для животных, с размещением рекламы.

Для обеспечения качества работы служб отлова и содержания безнадзорных животных глава региона предложил зоозащитникам совместно выработать и утвердить в форме областного закона жёсткие требования к деятельности приютов, в том числе в сфере общественного контроля. Для финансирования работы приютов Андрей Чибис счёл возможным использовать, в том числе, механизм инициативного бюджетирования.

«Мы можем тему создания качественных приютов перевести в это русло. Во всех населённых пунктах есть либо предприниматели, либо просто люди, которые готовы поддержать финансово этот инструмент, а государство даст свои средства. Когда люди сами на это жертвуют, они никому не дадут безобразно относиться к животным», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поручил заместителю губернатора Ольге Кузнецовой и главе областного комитета по ветеринарии Алексею Касаткину выстроить систему взаимодействия с зоозащитниками.