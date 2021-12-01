Выступления заполярных артистов и столичные коллективы: Мурманская областная филармония ждёт слушателей в декабре

В последний месяц 2021 года Мурманская областная филармония приглашает заполярных ценителей музыки всех возрастов на концерты.

Программу декабрьских выступлений откроет ансамбль «Ударная компания», который представит зрителям «Танец радости и печали». Яркие впечатления северянам подарят выступление американского исполнителя Тая Стивенса и трио Олега Бутмана, музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой «Госпожу свою – Музыку – славлю!», концерт мировой музыки «От Испании до Великой Тартарии», а также выступление артистов филармонии Екатерины Ефремовой и Ирины Волокославской «Музыка струн».

В декабре слушателей также ждёт фестиваль «Рождественские встречи», в рамках которого пройдет выступление Мурманского филармонического оркестра с участием дирижера Марка Дробинского, живущего во Франции. А в преддверии новогодних каникул филармония приглашает мурманчан и гостей города на джазовый концерт заполярных артистов и московского пианиста Александра Златина, органный концерт сочинского музыканта Владимира Королевского, а также выступление ансамбля «Ударная компания» и камерного хора «Амадеус» с программой «The Latin Jazz Mass».

Обширную программу подготовили артисты филармонии для юных северян: малышам и их родителям расскажут «Сказки елочных игрушек», группа До-Ми-Но исполнит произведения по мотивам сказки про Незнайку, артисты филармонии также проведут концерты для малышей в рамках программы «Я мечтаю».