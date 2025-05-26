Вывезено 93 кубометра мусора: в Мурманске прошёл городской субботник

24 мая в столице Кольского полуострова прошёл масштабный городской субботник. Мурманчане наводили чистоту в зелёных зонах, на берегах водоёмов, на придомовых территориях и объектах благоустройства.

Количество участников акции превысило 1000 человек. Общая площадь убранной территории составила более 153 тысяч квадратных метров. В помощь добровольцам было задействовано 18 единиц техники – самосвалов и погрузчиков. Собрано и вывезено 93 кубометра мусора.

Как отмечает администрация города Мурманска, особое место в списке участков уборки заняли территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», такие как зоны отдыха в районе ручья Чистого и озера Среднего. Обратной стороной популярности этих общественных пространств является большое количество мусора, оставляемого там нерадивыми посетителями. При участии активных горожан эти территории Мурманска приведены в порядок.

В ходе субботника мурманчане также смогли принять участие в голосовании за объекты будущего благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». В местах проведения акции дежурили волонтеры, узнать которых можно было по особой атрибутике – брендированным белым жилетам и электронным планшетам.

Напомним, что отдать свой голос за один из двух объектов – улицу Воровского или площадь перед конгресс-отелем «Меридиан» – жители города-героя могут до 12 июня включительно. Сделать это можно самостоятельно на портале «Госуслуги» или воспользовавшись услугами добровольных помощников, которых можно встретить в общественных местах и на массовых мероприятиях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30040&page=1