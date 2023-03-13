Вывоз снега с улиц Мурманска осуществляется в круглосуточном режиме

Чтобы справиться с последствиями снегопада, рабочие ММБУ «Управление дорожного хозяйства» работают в усиленном режиме.

За прошедшие выходные с улиц города вывезено около 12 тысяч кубометров снега, на посыпку дорог и тротуаров было использовано почти 500 тонн пескосоляной смеси.

Как сообщает администрация города Мурманска, в первую очередь снегоуборочные работы проводятся на городских дорогах с движением общественного транспорта, после чего аналогичные работы выполняются на остальных улицах. Особое внимание уделяется внутриквартальным проездам, лестницам и тротуарам, пешеходным переходам и подходам к ним, а также посадочным площадкам остановок общественного транспорта.

Напомним, уборку придомовых территорий проводят управляющие организации. Им необходимо своевременно вывозить складированный снег, посыпать скользкие участки и очищать крыши многоквартирных домов от снега и льда. Координация работы по вопросам зимней уборки территорий осуществляется круглосуточно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24532&page=1