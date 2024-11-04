Выявлена группа граждан, среди которых обнаружено несколько уклонистов от военной службы

Сотрудники военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели целевой рейд, направленный на выявление уклонистов среди бывших мигрантов.

В ходе мероприятия военные следователи получили информацию о возможных нарушениях в одной из квартир. В результате проверки выявлена группа натурализованных граждан, среди которых обнаружено несколько уклонистов от военной службы.

Они были доставлены в военный комиссариат.

Фото и видео предоставлены военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.