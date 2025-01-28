Выявлены нарушения: в Мурманской области прошёл рейд по проверке безопасности перевозки туристов

27 января на 32-м км автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Кола-Серебрянские ГЭС» прошёл межведомственный рейд, направленный на профилактику нарушений транспортного, миграционного и трудового законодательства. Дорога используется всеми туристическими компаниями и индивидуальными туристами, следующими в направлении Териберки – одной из самых популярных локаций Мурманской области.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось выявлению нарушений законодательства в сфере перевозок, а также соблюдению миграционных норм. В рейде приняли участие представители комитета по туризму Мурманской области, Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Мурманской области, Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Мурманской области, а также Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области и Государственной инспекции труда в Мурманской области.

Основной целью данного мероприятия стало обеспечение безопасности туристов, пользующихся транспортными услугами, а также предотвращение возможных правонарушений со стороны недобросовестных перевозчиков. Сотрудниками контрольных органов были выявлены нарушения правил перевозок пассажиров, а также случай нелегального нахождения на территории Российской Федерации.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, подобные рейды проводятся регулярно с целью поддержания правопорядка и соблюдения всех необходимых стандартов в транспортной отрасли региона. Результаты проведенного рейда будут использованы для дальнейшего анализа ситуации и разработки мер по улучшению контроля за деятельностью перевозчиков в регионе.

Данные мероприятия будут проводиться на регулярной основе в период высокого туристического сезона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/